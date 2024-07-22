Известная бизнесвумен обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам «Рассвета». Ей грозит штраф в полмиллиона.

Суд в Омске готовится вынести приговор известной бизнесвумен Нателе Полежаевой. Она обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Будучи руководителем ООО «Центр реабилитации Рассвет», ООО «Парк Отель Рассвет», предпринимательница в период с марта 2017 года по февраль 2020-го не выплачивала в полном объеме заработную плату работникам указанных предприятий. Также выявлены факты выплаты зарплаты ниже МРОТ. Общая задолженность составила около 2 млн рублей.

- Все потерпевшие до возбуждения уголовного дела обратились в гражданском порядке в суд для взыскания задолженности. Вину в совершении преступлений женщина не признала, - сообщили в областной прокуратуре.

Гособвинитель запросил для Нателы Полежаевой штраф в размере 480 тыс. рублей. На следующем заседании ожидается приговор.

Два года назад Полежаеву судили за аналогичные преступления. Тогда она обвинялась в невыплате зарплаты 11 сотрудникам ООО «Центр реабилитации «Рассвет» и ООО «Парк Отель «Рассвет». Общая сумма долга также составляла около 2 млн рублей. Суд приговорил бизнесвумен к выплате штрафа в размере 350 тыс. рублей.

В апреле стало известно, что предпринимательница намерена выпускать интернет-журнал «Сибирский полис». Сайт с таким названием появился и регулярно обновляется.