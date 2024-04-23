Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Учредителем нового СМИ выступил близкий к предпринимательнице благотворительный фонд «С любовью к людям». Ранее Полежаева издавала оппозиционную газету.

В скором времени в Омске появится еще одно региональное СМИ. Накануне было зарегистрировано ООО «Сибирский полис», основным видом деятельности которого является издание журналов и периодических изданий.

Руководителем нового юрлица является известная омская предпринимательница Натела Полежаева, учредителем – ее благотворительный фонд «С любовью к людям».

– В целом «Сибирский полис» будет посвящен Сибири и ее людям во всех аспектах, острые темы обходить также не будем, – сказала Натела Полежаева в комментарии «СуперОмску».

Скорее всего, зарегистрированное ею СМИ будет выходить как интернет-журнал. Ранее Полежаева выпускала региональную вкладку «Новой газеты» – ныне закрытого оппозиционного издания.

·Экономика/Бизнес

Учредителем нового СМИ выступил близкий к предпринимательнице благотворительный фонд «С любовью к людям». Ранее Полежаева издавала оппозиционную газету.

В скором времени в Омске появится еще одно региональное СМИ. Накануне было зарегистрировано ООО «Сибирский полис», основным видом деятельности которого является издание журналов и периодических изданий.

Руководителем нового юрлица является известная омская предпринимательница Натела Полежаева, учредителем – ее благотворительный фонд «С любовью к людям».

– В целом «Сибирский полис» будет посвящен Сибири и ее людям во всех аспектах, острые темы обходить также не будем, – сказала Натела Полежаева в комментарии «СуперОмску».

Скорее всего, зарегистрированное ею СМИ будет выходить как интернет-журнал. Ранее Полежаева выпускала региональную вкладку «Новой газеты» – ныне закрытого оппозиционного издания.