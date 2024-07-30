Новая услуга, которая сделает пребывание в аэропорту более комфортным, реализуется на базе аккредитованной биометрической системы банка ВТБ.

С 26 июля россиянам стал доступен новый цифровой сервис – проход в бизнес-залы аэропортов по биометрии. Услуга реализована Центром биометрических технологий, банком ВТБ и НСПК совместно с VisionLabs, международной IT-платформой MILE·ON·AIR и процессинговой компанией «Мультикарта».

Новая услуга доступна для граждан, которые пользуются государственной Единой биометрической системой и системой доступа в бизнес-залы ·ON·PASS. Для доступа к сервису нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе, в личном кабинете на сайте программ лояльности НСПК vamprivet.ru перейти в раздел MirPass и дать согласие на обработку данных во вкладке «биометрия». В новом пользовательском сценарии биометрия станет альтернативой QR-коду. Пассажиру больше не придется скачивать и открывать специальное приложение для демонстрации QR-кода. Вместо этого достаточно посмотреть в биометрический терминал на входе в бизнес-зал.

На первом этапе сервис заработает в аэропортах Москвы (Домодедово и Внуково), Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока. В 2025 году к программе присоединятся еще несколько десятков аэропортов.

Сервис не требует очной регистрации биометрии. Данные можно зарегистрировать полностью дистанционно в приложении «Госуслуги Биометрия». Весь процесс займет несколько минут.

– Проход в бизнес-залы по биометрии – это сервис, который сделает пребывание в аэропорту еще более комфортным. Он избавит пассажиров от необходимости использовать приложения для демонстрации QR-кодов, позволит сэкономить время. Рассчитываем, что уже скоро к новому способу обслуживания присоединятся десятки аэропортов по всей России, – заявил генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы Владислав Поволоцкий.

Первые пользователи сервиса уже смогли его протестировать в двух аэропортах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и Казани. В ближайшее время ожидается запуск сервиса в аэропорту Владивостока.

– Возможности нашей КБС уже демонстрировались на выставке «Россия», конференции ЦИПР, финансовом конгрессе Банка России и т. д. В частности, на конференции ЦИПР биометрическому способу аутентификации отдали предпочтение порядка 10 % посетителей мероприятия, свыше 4 тыс. раз они воспользовались системой от ВТБ. Использование биометрических технологий предполагает бесшовный опыт использования услуг. Это значит, что клиент сможет пройти в бизнес-зал аэропорта, не останавливаясь для какой-либо проверки документов, не предъявляя QR-код и др. Это будет новый уровень комфорта, – отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Коммерческая биометрическая система ВТБ первой в России начала оказывать услуги не только своим клиентам, но и потребителям из других банков и даже иностранцам.

– Наша система уже готова предоставлять услуги на массовом рынке. Также ВТБ скоро запустит биоэквайринг совместно с НСПК, биометрические сервисы для ВТБ Онлайн и многое другое, – сообщил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка ВТБ Никита Чугунов.

Государственная единая биометрическая система позволяет гражданам полностью контролировать свои данные. В личном кабинете на портале «Госуслуги» можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить биометрический шаблон. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы.