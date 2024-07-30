Кость ей скрепили специальным титановым стержнем.
Медики БСМП № 1 поставили на ноги 97-летнюю пенсионерку с чрезвертельным переломом левой бедренной кости. В первые сутки ей сделали операцию по интрамедуллярному остеосинтезу бедренной кости специальным титановым стержнем.
– В преклонном возрасте такая травма может иметь серьезные последствия, а сам процесс восстановления длится дольше. У пожилых людей, как правило, имеется немало сопутствующих заболеваний, которые могут обостриться после того, как человек теряет способность к движению, поэтому во избижение их обострения было принято решение незамедлительно пациентку прооперировать: ей 1-м этапом была выполнена репозиция на ортопедическом столе, а 2-м этапом – установка титанового стержня, – сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Операцию провели под спинальной анестезией. Остеосинтез – малотравматичное оперативное вмешательство, после которого пациент на следующие сутки может активизироваться и быстрее начать восстаналиваться. Пенсионерка выписалась уже через неделю.
Лечением пациентки занимались врачи БСМП № 1 Алексей Гребенюк, Аверкин Сергеевич и Бекиров Эмин.