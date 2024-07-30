Омск-Информ
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·Общество

Она продлится больше 40 часов.
Магнитная буря, которая накрыла Омск сегодня, продлится дольше, чем сообщалось ранее. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она началась с 00:00 и продлится до 18:00 следующего дня.
До 12:00 она будет уровня G1 (слабая буря). К 15:00 сила бури достигнет уровня G2 (средняя буря). К 18:00 ожидается уровень G3 (сильная буря).
Метеозависимые люди в этот период могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.
·Общество

Она продлится больше 40 часов.
Магнитная буря, которая накрыла Омск сегодня, продлится дольше, чем сообщалось ранее. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она началась с 00:00 и продлится до 18:00 следующего дня.
До 12:00 она будет уровня G1 (слабая буря). К 15:00 сила бури достигнет уровня G2 (средняя буря). К 18:00 ожидается уровень G3 (сильная буря).
Метеозависимые люди в этот период могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.