Омск-Информ
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·Общество

Ко второй половине дня она достигнет уровня G2.
Во вторник, 30 июля, омичей снова ожидает магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится с 00:00 до 15:00. Еще до 21:00 магнитосфера останется возбужденной.
До 12:00 сила бури будет достигать только уровня G1 (слабая буря), но после полудня ожидается буря уровня G2 (средняя). Метеозависимые люди в этот период могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.
·Общество

Ко второй половине дня она достигнет уровня G2.
Во вторник, 30 июля, омичей снова ожидает магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится с 00:00 до 15:00. Еще до 21:00 магнитосфера останется возбужденной.
До 12:00 сила бури будет достигать только уровня G1 (слабая буря), но после полудня ожидается буря уровня G2 (средняя). Метеозависимые люди в этот период могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.