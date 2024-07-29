Роддом № 6 закроют на несколько недель из-за дезинфекции.

Руководство городского Клинического перинатального центра предупредило о закрытии Клинического родильного дома № 6 с 29 июля по 11 августа. В течение этого времени в роддоме будут проводить плановую дезинфекцию. Поэтому пациенток будут временно принимать в перинатальном центре.

В числе тех, кому будет предоставляться круглосуточная медицинская помощь, находятся беременные и роженицы с высокой группой риска осложнений в родах, а также забеременевшие в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которые живут в Кировском округе и Омском районе.

При этом беременные и роженицы из Ленинского округа с низкой и средней группой риска осложнений в родах, которые прикреплены к женской консультации № 3, будут получать медицинскую помощь в родильном доме № 4. Добавим, что до 12 августа подпись обменных карт в перинатальном центре также не будет осуществляться.