Всероссийский фестиваль «Омские птицы» оставил богатое наследие, подарив городу новую достопримечательность.
В природном парке «Птичья гавань» установили самую большую и последнюю, 26-ю по счету, мозаику из природных камней. Ее создали гости I Всероссийского фестиваля «Омские птицы» на мастер-классах, прошедших 26 и 27 июля. Омичи выложили эмблему фестиваля, которую разработал куратор проекта Антон Козлов, а художники доработали мозаику в мастерской.
Ранее в природном парке разместили мозаики художников из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Симферополя, Светлогорска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Владивостока, Севастополя, Иркутска и Астаны.
Мозаики:
1. «Белая лазоревка», Эрика Бугакова и Ольга Полынцова, Новосибирск
2. «Сорока», Александр Шебанин, Екатеринбург
3. «Зимородок», Марат Наби, Анастасия Буряк, Светлана Петрова и Амелия Тевдорошвили, Москва
4. «Цапля белая», Игорь Гладких, Симферополь
5. «Зимний ополовник», Вероника Белова, Москва
6. «Янтарный коршун», Серафима Москаева, Наталья Новикова, Алексей Москаев, Ангелина Давыдова, Сергей Петров и Полина Лещина, Светлогорск
7. «Кряква», Галина Вернер, Чебоксары
8. «Поползень», Млада Уточкина и Светлана Сахарова, Нижний Новгород
9. «Лысуха», Наталья Гончарова, Ольга Парыгина, Светлана Вергунова, Новосибирск
10. «Сороки», Андрей Смирнов, Москва
11. «Зимородок», Марина Смоловская, Москва
12. «Горихвостка», Елена Дистель, Новосибирск
13. «Большой пестрый дятел», Нина Мещанова, Санкт-Петербург
14. «Снегирь», Куандык Баймуханов, Астана
15. «Райская птица», Никита Ягудин и Екатерина Бондаренко, Санкт-Петербург
16. «Сокол», Сергей Колбасов, Александр Колбасов, Екатерина Загородская, Дарья Первушина и Полина Белоглазова, Москва
17. «Кудрявый пеликан», Евгения Найденова, Владивосток
18. «Большой баклан», Екатерина Сенюшкина, Санкт-Петербург
19. «В тени тростника» (нырок красноголовый), Николай Поздняков, Омск
20. «Чайка-хохотунья», Лариса Васильченко, Севастополь
21. «Ласточки», Григорий Свердлов, Марина Акишева, Дмитрий Дорохин, Елена Сергейчук, Анастасия Ижганайтене, Иркутск
22. «Выпь волчок» (малая цапля), Галина Коломенская, Александра Пономарева, Ирина Михнюк, Вероника Белова, Москва
23. «Болотный лунь», Михаил Саянский, Алина Тараскина, Карина Шушубаева, Кристина Сафина, Екатеринбург
24. «Скворцы», Инга Романова, Санкт-Петербург
25. «Пустельга в трепещущем полете», Аделаида Рош, Новосибирск
Завершивший работу всероссийский фестиваль «Омские птицы» оставил богатое наследие, подарив городу новую достопримечательность. Омичи и гости города специально приезжают в парк «Птичья гавань», чтобы увидеть мозаики и сделать атмосферные фотографии на их фоне.