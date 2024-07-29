Супруги ночью вернулись домой с семейного праздника и начали ругаться. Ссора завершилась «файер-шоу».

На юге Омской области, в Павлоградском районе, семейная ссора жителей села Глинкино завершилась огненным шоу в исполнении одного из супругов. Мужчина сжег принадлежащую жене машину, которую она приобрела в кредит.

Как сообщили в полиции, накануне поздно вечером супруги вернулись от родственников с семейного праздника. Дома у них произошла ссора, в ходе которой мужчина стал угрожать женщине, что подожжет ее автомобиль ВАЗ-21074. Напрасно бросать слова на ветер он не стал: выбежал на улицу, забрался в салон легковушки и бросил спичку на сиденье.

– В результате вспыхнувшего пожара поврежден салон автомашины, приборная панель, агрегаты и обшивка, – рассказали об ущербе в полиции.

На 38-летнего пиромана завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Ранее сельчанин привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотических средств.