Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко назвал количество выпускников в регионе. Из 7 тысяч выпускников почти тысяча вчерашних школьников стали золотыми и серебряными медалистами.

– В этом году у нас в регионе золотые и серебряные медали получили 997 выпускников. Медали дают ребятам преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. Поздравляю и желаю будущим студентам успехов. Гордимся нашей молодежью! – рассказал Хоценко в своем телеграм-канале.

Золотыми медалями отмечены 529 выпускников, серебряными – 468 вчерашних школьников. Серебряные медали вручались в этом году впервые.

Медаль I степени вручили ребятам, которые получили «отлично» по всем предметам и набрали не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету. Медаль II степени получили выпускники, которые учились на «отлично», имеют не более двух оценок «хорошо». И набрали не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету.

Сообщается, что абитуриенты с медалями при поступлении в вуз могут получить до 10 дополнительных баллов.