Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Он подал встречный иск, который рассмотрят 21 августа.
Бизнесмен Павел Оркиш подал встречный иск в арбитражный суд, требуя признать свои права на участки около омского дендросада им. Гензе «в силу приобретательной давности». Аналогичный иск поступил от ООО «Альянс-строй», директором которой является Оркиш. Судебное заседание назначено на 21 августа.
Напомним, прокуратура требует передать участки обратно в собственность государства и снести расположенные на этой земле автомойку, гастропаб и кассу «Парка на Кольцевой». Ранее предприниматель Павел Оркиш, который реализовывает этот проект, заявлял, что не понимает, почему вопрос о принадлежности земель возник снова. В 2011-м земли пытались вернуть государству, но в 2014-м дело закрыли.
·Экономика/Бизнес

Он подал встречный иск, который рассмотрят 21 августа.
Бизнесмен Павел Оркиш подал встречный иск в арбитражный суд, требуя признать свои права на участки около омского дендросада им. Гензе «в силу приобретательной давности». Аналогичный иск поступил от ООО «Альянс-строй», директором которой является Оркиш. Судебное заседание назначено на 21 августа.
Напомним, прокуратура требует передать участки обратно в собственность государства и снести расположенные на этой земле автомойку, гастропаб и кассу «Парка на Кольцевой». Ранее предприниматель Павел Оркиш, который реализовывает этот проект, заявлял, что не понимает, почему вопрос о принадлежности земель возник снова. В 2011-м земли пытались вернуть государству, но в 2014-м дело закрыли.