Комфортное место отдыха омичей стало предметом споров. Не исключено, что на этой земле хотят возвести элитный микрорайон. Но согласны ли с этим омичи?

Комфортное место отдыха омичей стало предметом споров. Не исключено, что на этой земле хотят возвести элитный микрорайон. Но согласны ли с этим омичи?

Разговоры про «Парк на Кольцевой» не утихают уже больше месяца. История обрастает новыми подробностями, появляются разнообразные, ничем не подтвержденные факты. Нападки «яростных» защитников природы сменяются обоснованными волнениями активистов, которые искренне переживают за то, что омичи останутся без современного и комфортного места отдыха. К тому же не стоит забывать, что «Парк на Кольцевой» – это не только пляж, это еще и спортивные площадки, теннисные корты, футбольные поля, каток, обустроенное место для культурного, безопасного семейного отдыха.

Предприниматель Павел Оркиш, который реализовывает этот проект, высказал свое мнение по поводу возникшей ситуации.

– Конечно, вся эта история неприятна. Не совсем понятно, почему сейчас снова возникает вопрос о принадлежности земель. В 2011-м уже поднимался вопрос, но дело было прекращено в 2014-м. Интересно, почему к нему вновь вернулись сейчас, когда из заброшенного пустыря, не представлявшего ценность для жителей, мы общими силами создали настоящий оазис в центре города – место, которое сразу полюбили тысячи омичей. И парк, и пляж, и каток, который здесь функционирует зимой, по достоинству оценили жители города.

Летний шатер «Грин-парк» принял за свою историю более 1000 свадеб, презентаций и других мероприятий. Огромное количество своих счастливых событий омичи доверили именно этому красивому и комфортному месту. А в 2017 году шатер был признан лучшим объектом благоустройства в городе, в 2018 году – лучшим объектом благоустройства в Советском округе. В целом создание всей этой инфраструктуры значительно преобразило эту часть города – здесь появилось ухоженное, красивое пространство вместо гор мусора, зарослей и диких собак.

– Какие претензии предъявляют Ваши оппоненты?

– Один из моментов – это утверждение представителей ОРОЭО «Зеленый дом» о том, что незаконно используются здесь земли якобы природоохранной зоны. Но если хоть немного разобраться в ситуации, то это не соответствует действительности. Мы обратились в «Центр компетенций по вопросам городской среды», чтобы специалисты проанализировали исторически сложившиеся границы и проследили их изменения. Все эти документы есть у нас на руках. На землях были расположены теплицы, скважина (которая сейчас принадлежит санаторию «Омский») была создана изначально для бальнеолечения, а отработанные воды использовались для отапливания теплиц и питомника. Угол улиц Березовой и Красного Пути не использовался для целей озеленения или рекреации. Не идет там речи и ни о каких реликтовых деревьях – из насаждений только лесополоса из кленов, берез и тополей. Земли занимал совхоз «Декоративные культуры», который обанкротился, и все его здания были в то время проданы арбитражным управляющим дочернему предприятию ЗАО «Цветовод», а теплицы купило ЗАО «Мрия». Рядом вырос большой микрорайон Старгород, жителям которого абсолютно не было места для качественного отдыха, и тогда появился зеленый, ухоженный комплекс «Грин-парк». Согласно документам 2020 года эта зона никогда не относилась к землям Областного дендросада имени Гензе! И «Парк на Кольцевой» возник на пустующих землях, расположенных между скважиной и санаторием «Омский». Эти участки никогда не относились к особо охраняемой территории.

– А что Вы можете сказать по поводу скважины, про которую так много говорят?

– Размещение объектов на прилегающей территории не оказывает влияния на ее работу, так как временные постройки оборудованы системой централизованной канализации. Ее глубина целых 3 км, все опасения общественников по этому поводу преувеличены.

– Насколько помним, помимо этого, еще выдвигаются версии о правильности документов, по которым приобретались участки?

– Да, есть и такого вида претензия. Но здесь хочу сказать, что все этапы сделок в то время прошли все необходимые инстанции – были соблюдены все процедуры оформления. С тех пор прошло уже более 15 лет. Теперь, когда пустырь стал оазисом, стал популярным и известным местом – кому-то вдруг снова понадобилось поднять этот вопрос. Не находите это странным?

– Считаете, что на этих землях есть планы возвести что-то другое?

– Думаю, что дыма без огня не бывает и у каждого громкого разбирательства есть своя причина. Если случится так, что «Парк на Кольцевой» и «Грин-парк» перестанут существовать на этом месте, то вполне вероятно, что столь привлекательные земли займут. А что появится вместо комфортных объектов отдыха, остается только гадать – не исключено, что новый многоэтажный микрорайон или торговый центр.

Но я все же искренне верю, что компетентные органы смогут во всем разобраться и принять решение в пользу Омска и его жителей и у омичей останутся современные, красивые, безопасные места, где они смогут комфортно проводить время с семьей и близкими!

Ситуацию прокомментировала и консультант «Центра компетенций по вопросам городской среды» Жанна Хахаева.

– К нам действительно поступал запрос на изучение исторических и современных границ территорий, расположенных в непосредственной близости с «Областным дендрологическим садом им. Гензе». Досконально изучив все имеющиеся сведения, начиная от начала ХIX века до настоящего времени, можно сделать вывод, что земли, на которых расположен «Грин-парк» и «Парк на Кольцевой» не являются частью особо охраняемой природной территории, а строительство этих двух объектов не нанесло никакого вреда природе – наоборот, при возведении этих досуговых зон территория была приведена в порядок. Был очищен бурьян, убраны заросли сухой травы, вывезен различного рода мусор. На землях появились аккуратные газоны, озеленение, были высажены кустарники, хвойные деревья и разбиты цветочные клумбы и композиции, – отметила Хахаева.

РИА «Омск-информ» продолжает следить за развитием ситуации.