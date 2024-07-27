К следующему оздоровительному сезону Минцифры должно организовать качественную связь в детских лагерях.

В детских оздоровительных лагерях Омской области существуют проблемы со связью и интернетом, заявил губернатор Виталий Хоценко. За последние 10 дней он побывал в нескольких лагерях, расположенных в Саргатском, Омском, Калачинском районах области. Везде есть проблемы как с мобильной связью, так и с интернетом.

На сегодняшнем оперативном совещании облправительства глава региона поручил министерству цифрового развития и связи при участии глав муниципалитетов обеспечить детские оздоровительные лагеря качественной связью.

– С учетом того, что дети находятся вдали от своих родных и близких, эту проблему нужно решать. Министру цифрового развития и связи Омской области Денису Цуканову необходимо взять это на контроль и к следующему оздоровительному сезону проработать вопросы организации качественной связи в детских лагерях, – отметил Виталий Хоценко.

Проблема с сотовой связью и интернетом есть во многих районах Омской области, в особенности в малых населенных пунктах. Для ее решения регион участвует в федеральной программе по устранению цифрового неравенства. Она дает возможность устанавливать необходимое оборудование в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек.