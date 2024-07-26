Парень среди ночи стал будить сожительницу, чтобы просто поговорить. Ей это не понравилось.

Омские следователи разбираются в убийстве 37-летней женщины. Ее тело было обнаружено ночью 24 июля в квартире дома на улице Шакурова. В правоохранительные органы обратились врачи скорой помощи, прибывшие на вызов.

Как выяснилось, к смерти женщины причастен ее 23-летний сожитель. Будучи в состоянии опьянения, он подошел к спящей любовнице и принялся ее будить, чтобы поговорить. Разговаривать она не захотела, и тогда молодой любовник стал избивать подругу.

– Нанес множественные телесные повреждения головы, от которых женщина скончалась на месте происшествия. После этого подозреваемый вызвал скорую, – сообщили в Следственном комитете.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей по неосторожности). Сейчас он находится в следственном изоляторе.