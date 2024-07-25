Омская телебашня присоединилась к акции в честь Международного дня тигра.

С 26 июля по 1 августа Омская телебашня покажет трансляцию в честь Международного дня тигра. На медиафасаде появится зеленый лес, по которому пройдет семейство полосатых хищников. В акции примут участие более 35 российских городов. Акция пройдет уже в четвертый раз.

Международный день тигра отмечается каждый год 29 июля. Праздник учредили в 2010 году на первом Международном форуме «Тигриный саммит». Также 29 июля считается днем основания центра «Амурский тигр». Именно в этот день в 2013 году президент России Владимир Путин объявил о создании организации, которая занялась изучением, сохранением и восстановлением популяции амурского тигра.