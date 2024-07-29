В региональном Минимущества рассказали, как особо отличившиеся участники СВО могут решить свой «земельный вопрос» после возвращения домой.

Одной из значимых мер поддержки участников специальной военной операции на Украине является предоставление им бесплатных земельных участков. О том, как эта программа реализуется в нашем регионе, «Омск-информу» рассказала заместитель министра имущественных отношений Омской области Лариса Бабешина.

– Лариса Владимировна, какими законами регулируется предоставление земельных участков омским участникам СВО?

– Основным документом, который запустил эту программу, является Распоряжение президента России за номером 174-рп от 6 июня 2023 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей». Уже в названии документа определены категории людей, на которых распространяются дополнительные меры поддержки.

В целях реализации распоряжения президента в Омской области были приняты изменения в региональный закон, регулирующий земельные отношения. Он был дополнен статьей, которая регламентирует предоставление земельных участков отдельным категориям участников специальной военной операции и членам их семей в собственность бесплатно. В части категорий получателей участков статья в основном дублирует распоряжение президента. Но хочу напомнить, что у нас также действует областной закон № 1741-ОЗ, которым установлены иные льготные категории, имеющие право на получение бесплатных земельных участков. Это многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Два закона развели категории претендентов на земельные участки, что обеспечивает условие однократности их получения. Поясню: участник СВО вполне может быть членом многодетной семьи, уже реализовавшим свое право на получение участка. В этом случае второй бесплатный участок ему не положен.

– Давайте разберем более общие случаи. Все ли участники СВО, не имеющие отношения к прочим категориям льготников, имеют право на получение «сельскохозяйственного гектара»?

– Прежде всего хочу обратить внимание на то, что на момент подачи заявления о предоставлении земельного участка человек, имеющий право на это, должен завершить участие в СВО и быть зарегистрированным на день завершения своего участия в СВО на территории Омской области. Не важно, будет ли эта регистрации по месту жительства или по месту фактического пребывания. Остальные условия получения дополнительной имущественной поддержки в региональном законе определены с учетом рекомендаций главы государства. Это значит, что правом на однократное бесплатное получение в собственность без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, обладают:

военнослужащие;

лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

лица, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальные звания полиции.

Вышеперечисленные лица должны одновременно соответствовать двум критериям:

быть удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные при выполнении задач в ходе СВО;

являться ветераном боевых действий.

Если относящийся к указанным категориям граждан участник СВО погиб, то реализовать право на бесплатное получение земельного участка вправе члены его семьи:

супруга (супруг) и дети;

при отсутствии супруги (супруга) и детей – родители, опекуны, попечители.

– Хотелось бы уточнить момент с наградами. Со званием Героя России все понятно, а что насчет медалей и орденов?

– К нам достаточно часто обращаются участники СВО, награжденные медалями. Однако согласно действующему региональному законодательству такой мерой поддержки, как получение бесплатного земельного участка, сегодня могут воспользоваться только те ветераны боевых действий, которые за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, удостоены звания Героя России или награждены именно орденами. Не исключено, что в будущем перечень государственных наград, дающих право на получение земельного участка, будет расширен.

Документ, подтверждающий присвоение звания Героя России или награждение орденами, является обязательным при подаче заинтересованным лицом заявления о предоставлении бесплатного земельного участка. Также понадобятся паспорт, военный билет и удостоверение ветерана боевых действий. Полный перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению для получения земельного участка, размещен на сайте Минимущества в разделе «Земельные участки для отдельных категорий участников СВО».

– Заходил в этот раздел и, честно говоря, споткнулся на формулировке «схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок».

– Земельные отношения действительно довольно сложная сфера для людей, которые не часто с ней сталкиваются. Но давайте будем исходить из того, бесплатные участки ветеранам предоставляются уполномоченными на это органами власти. В муниципальных районах Омской области это районные администрации. Они отвечают за земли в муниципальной собственности и так называемые неразграниченные, то есть ни на кого не оформленные земли. Если же земля находится в областной собственности, то ею занимается уже министерство имущественных отношений. В какой бы из этих органов власти ни обратился участник СВО, в каждом из них ему на помощь готовы прийти профессионалы. Они подскажут, в частности, как можно произвести процедуру формирования участка на неразграниченных землях; покажут на карте, где эти земли находятся, помогут решить другие организационные вопросы. Мы никому не отказываем, и только специалисты нашего министерства еженедельно консультируют порядка 50 человек по вопросам бесплатного предоставления земельных участков.

Если же участники СВО чувствуют, что найти общий язык им проще будет с такими же ветеранами, то и такие специалисты в Омской области есть. Работают они в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» (ул. Петра Некрасова, д. 3, тел. 381(23)5-76-74). В ноябре прошлого года сотрудники Минимущества провели для социальных координаторов фонда консультационный семинар по вопросам предоставления земельных участков, и теперь они готовы оказывать любую сопроводительную помощь вернувшимся с фронта бойцам.

– О каких, собственно, землях вообще идет речь?

– В регионе есть возможность предоставления участникам СВО участков из земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, областной закон предусматривает вариант предоставления участков из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, однако по факту здесь есть ограничения. Дело в том, что такие земли должны быть переданы в ведение региона или муниципалитета из федеральной собственности. Причем переданы после 6 июня 2023 года, то есть уже после принятия распоряжение президента №174-рп. На сегодняшний день в Омской области таких земель нет. Региональным правительством региона ведется работа со всеми силовыми структурами, которые могли бы неиспользуемыми землями поделиться. Например, у Минобороны есть достаточно много земель непосредственно в городе Омске, где вообще-то дефицит земли. И также имеются прецеденты передачи земель МО в муниципальную и региональную собственность, так что перспективы формирования в населенных пунктах региона участков для последующей передачи их ветеранам СВО есть.

Что касается земель сельскохозяйственного назначения, то бесплатные участки на них ветераны СВО могут получить достаточно быстро. Перед принятием изменений в закон «О регулировании земельных отношений в Омской области» Минимуществом была проведена большая работа, одним из результатов которой стало формирование порядка 2,8 тыс. участков, которые на безвозмездной основе могут быть предоставлены участникам специальной военной операции.

Хочу подчеркнуть, что в Омской области ветеран СВО может получить участок на территории любого из 32 муниципальных районов региона. То есть если человек прописан, допустим, в северном Усть-Ишимском районе, тем не менее он может претендовать на участок в пригороде Омска. Практика показывает, что именно эта территория является наиболее привлекательной, но региональным законодательством сняты все ограничения в этом вопросе.

– В региональных правовых актах размеры участков варьируются от четырех соток до одного гектара. От чего зависит площадь земли, предоставляемой ветеранам?

– Если заявитель претендует на предоставление земли для последующего сельскохозяйственного производства, например для размещения крестьянско-фермерского хозяйства и выращивания зерновых, то он вправе рассчитывать на участок площадью до 1 га включительно. Площадь для участка под садоводство будет меньше – от 400 до 1,5 тыс. квадратных метров. Это предельные нормативы во всех муниципальных районах региона. Обойти это ограничение не получится. Всем земельным участкам при постановке на кадастровый учет присваивается вид разрешенного использования, изменить который крайне сложно.

– Насколько значима для специалистов омского Минимущества и лично для вас работа по поддержке участников СВО?

– Сегодня тысячи омичей участвуют в специальной военной операции. Там, на линии фронта, рискуя жизнью, они защищают нас, отстаивают будущее России. Всесторонняя поддержка участников СВО сегодня крайне важна, поэтому все обязательства перед ветеранами и их семьями, безусловно, должны быть выполнены.