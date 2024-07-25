Байкера кремируют в Москве, там попрощаются с ней, а потом похоронят в Таре.

Тело разбившейся на мотоцикле Татьяны Озолиной, больше известной как блогерша МотоТаня, отправили в турецкий аэропорт Милас-Бодрум. Его транспортируют в Москву, передает телеграм-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что 38-летняя байкер разбилась 22 июля в турецком районе Милас города Мугла. В мотоцикл девушки сзади на скорости врезался ее турецкий коллега, Онур Обут. Татьяна ударилась головой и скончалась на месте. Другой участник ДТП получил травмы, но выжил.

Останки МотоТани кремируют в Москве, попрощаются, а затем похоронят в Таре, на родине Татьяны.

– Тело МотоТани перевезут из аэропорта Милас-Бодрум в Москву. Там его кремирует и попрощаются с погибшей. Байкеры планируют снять зал, пока неизвестно, в каком точно месте. Они хотят попрощаться с Таней, – рассказал отец погибшей НГС55. – Гражданский муж Стас все организовывает. Мой сын (брат Тани) тоже полетел в Турцию, чтобы помочь с транспортировкой. В воскресенье будет прощание. Похороны МотоТани пройдут в Таре, на малой родине. Она же тарчанка. Сын будет приезжать к нам, да и зять тоже. Будут проведывать.

«Омск-информ» подробно рассказывал, кем была блогер МотоТаня.