Из них 335 человек сдавали экзамены в этом году, еще 26 – в прошлом.

Сегодня, 25 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении премии прошлогодним выпускникам, получившим высокие баллы на ЕГЭ и поступившим в омские вузы. Выплату студентам назначат к 1 сентября, а перечислят до 1 октября. Двое получат по 80 тыс. рублей, еще шестеро – по 40 тыс. рублей, восемь студентов – по 28 тыс. рублей, десять человек – по 20 тыс. рублей.

За высокие баллы и поступление в этом году премии по 120 тыс. рублей получат 33 студента. Еще 43 человека получат по 60 тыс. рублей, 112 человек – по 42 тыс. рублей, 147 человек – по 30 тыс. рублей. Им назначат выплату до 1 сентября 2025 года, а перечислят до 1 октября.

Всего за два года премии получит 361 высокобалльник (335 за этот год и 26 – за прошлый). Из бюджета на это выделили около 16,5 млн рублей.

Чтобы получить премию, нужно подать заявление, приложив копию паспорта, справку об обучении на первом курсе, справку о результатах ЕГЭ с подписью руководителя и печатью омского вуза и реквизиты банковского счета.