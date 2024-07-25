Преступника помогли задержать очевидцы. Его передали полиции.

Вчера на 40-летнюю омичку на Красном Пути напал грабитель. Как сообщили в полиции, мужчина попытался забрать у женщины телефон за 108 тыс. рублей. Однако омичка оказала сопротивление, вместе с грабителей она упала на тротуар и закричала. На крики откликнулись прохожие, которые задержали нападавшего и передали его полицейским.

Грабителем оказался 35-летний мужчина без определенного места жительства. В момент преступления он был пьян. В полиции отметили, что ранее мужчину уже судили за подобные преступления.

На омича завели уголовное дело. Ему грозит 4 года колонии.