Ремонт провели в нескольких десятках детских учреждений.

В мэрии рассказали о подготовке школ и детских садов к новому учебному году, на которую из бюджета потратили 334 млн рублей. В некоторых учреждениях работы уже завершились.

В детских садах № 87, 329, 355 и 369 установили новые теневые навесы. В школах № 8, 9, 14, 29, 30, 31, 38, 44, 51, 59, 73, 76, 79, 82, 93, 104, 108, 112, 113, 134, 142, санаторной школе-интернате № 11 и детских садах № 18, 26, 37, 66, 95, 249, 338, 368, 369, а также на территории Городского дворца детского (юношеского) творчества снесли и кронировали аварийные деревья.

Системы отопления отремонтировали в школах № 45 и 130. В школе № 132 отремонтировали забор. В школах № 2, 34, 64, 132, детских садах № 90, 183, 314 частично заменили окна и двери. В 15 школах: № 31, 36, 49, 74, 75, 81, 83, 95, 111, 122, 135, 139, 143, 148, школе-интернате № 2, а также в детских садах № 56, 81, 94, 122, 268 и 341 (здание 1, бульвар Зеленый, 4), 355, 359 – отремонтировали кровлю.

В Доме юных техников им. Ю. А. Гагарина и Центре творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» установили пандусы.