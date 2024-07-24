Омск-Информ
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·Общество

Директору учреждения внесли представление.
Прокуратура выявила нарушения законодательства о контрактной системе в детской школе искусств в Русско-Полянском районе. Директору учреждения, где сейчас идет ремонт, внесли представление.
Отметим, прокурор также предупредил подрядчика об административной ответственности в случае срыва сроков сдачи объекта.
Напомним, русско-полянская школа искусств располагается в селе Солнечном. На ее ремонт из бюджета еще в феврале направили около 28 млн рублей.
·Общество

Директору учреждения внесли представление.
Прокуратура выявила нарушения законодательства о контрактной системе в детской школе искусств в Русско-Полянском районе. Директору учреждения, где сейчас идет ремонт, внесли представление.
Отметим, прокурор также предупредил подрядчика об административной ответственности в случае срыва сроков сдачи объекта.
Напомним, русско-полянская школа искусств располагается в селе Солнечном. На ее ремонт из бюджета еще в феврале направили около 28 млн рублей.