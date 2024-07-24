Жители других регионов страны дистанционно оформили более 300 сделок по покупке недвижимости в Омской области.

Управление Росреестра по Омской области обнародовало данные о сделках с недвижимостью, которые оформляются по экстерриториальному принципу. Находясь у себя в регионе, омичи могут оформить права на квартиру в любом субъекте РФ. Жители других регионов, соответственно, покупают квартиры в Омске и области, физически находясь в своем городе или поселке. Услуга постепенно становится все более популярной.

За второй квартал текущего года было оформлено 658 таких сделок. Омичи совершили 345 из них, жители других регионов – 313. Чаще всего омичи дистанционно оформляли права на недвижимость в следующих субъектах:

Москва и Московская область: 64 заявления; Тюменская область, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа: 61 заявление; Санкт-Петербург и Ленинградская область: 56 заявлений. Краснодарский край: 32 заявления; Калининградская область: 11 заявлений.

Что касается жителей других регионов, то здесь картина похожая:

Тюменская область: 60 заявлений;

Москва и Московская область: 48 заявлений;

Новосибирская область: 42 заявления;

Краснодарский край: 28 заявлений;

Санкт-Петербург и Ленинградская область: 24 заявления;

Иркутская область: 15 заявлений.

Кроме того, недвижимость в Омской области пользуется спросом у жителей Севастополя. Два заявления поступали в прошлом году, одно – в текущем.

– Омск активно застраивается, а предложение, как известно, рождает спрос. Более того, заходят иногородние застройщики, зарекомендовавшие себя на местах и в других регионах, тем самым подтягивая и покупателей, – комментирует ситуацию директор ООО «Многофункциональный центр электронных услуг Единая правовая служба», член Общественного совета при Управлении Росреестра по Омской области Илья Васильчук.

Эксперт также отметил, что дистанционное оформление прав востребовано и при открытии наследственных дел, которые были заведены в отличном от места проживания наследника регионе.