Омск-Информ
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·Политика

Эту должность заняла Олеся Кайль.
Вчера, 23 июля, губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении Олеси Кайль заместителем министра труда и социального развития Омской области. Она займет эту должность на год с трехмесячным испытательным сроком.
Напомним, должность замминистра освободила Ирина Варнавская, которая в начале июня возглавила ведомство. Она пришла на место Владимира Куприянова, отправленного в отставку в связи с уголовным делом о взятке.
Ранее Кайль возглавляла в Минтруде департамент занятости населения. Теперь у Варнавской четыре заместителя: Сергей Добрых, Вячеслав Шестаков, Олег Проскурин и Олеся Кайль.
·Политика

Эту должность заняла Олеся Кайль.
Вчера, 23 июля, губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении Олеси Кайль заместителем министра труда и социального развития Омской области. Она займет эту должность на год с трехмесячным испытательным сроком.
Напомним, должность замминистра освободила Ирина Варнавская, которая в начале июня возглавила ведомство. Она пришла на место Владимира Куприянова, отправленного в отставку в связи с уголовным делом о взятке.
Ранее Кайль возглавляла в Минтруде департамент занятости населения. Теперь у Варнавской четыре заместителя: Сергей Добрых, Вячеслав Шестаков, Олег Проскурин и Олеся Кайль.