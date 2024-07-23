Омск-Информ
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·Авто

Для этого изменили режимы работы трех светофоров.
Сегодня чиновники зафиксировали улучшение условий проезда по проспекту Комарова и улицам Дианова и Лукашевича. В мэрии связывают это с корректировкой работы светофора, которую провели 17 июля.
– Для проезда по улице Лукашевича со стороны улицы Волгоградской добавлено 5 секунд разрешающего сигнала; для Дианова добавлено 5 секунд; для Комарова добавлено 3 секунды, – сообщили в мэрии.
Целью изменений являлось сокращение времени проезда улицы Лукашевича и выезда на Лукашевича с проспекта Комарова и улицы Дианова.
·Авто

Для этого изменили режимы работы трех светофоров.
Сегодня чиновники зафиксировали улучшение условий проезда по проспекту Комарова и улицам Дианова и Лукашевича. В мэрии связывают это с корректировкой работы светофора, которую провели 17 июля.
– Для проезда по улице Лукашевича со стороны улицы Волгоградской добавлено 5 секунд разрешающего сигнала; для Дианова добавлено 5 секунд; для Комарова добавлено 3 секунды, – сообщили в мэрии.
Целью изменений являлось сокращение времени проезда улицы Лукашевича и выезда на Лукашевича с проспекта Комарова и улицы Дианова.