Омск-Информ
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·Авто

Власти пытаются перераспределить транспортную нагрузку.
В Омске скорректировали работу трех светофоров на Лукашевича. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, изменения коснулись проезда через пересечения с улицами Дианова и Ватутина, с проспектом Комарова, а также участка около остановки «Заречная».
– Изменения в режимах работы светофорных объектов в первую очередь направлены на улучшение проезда отдельных направлений, нагрузка на которые значительно возросла из-за перераспределения транспортных средств, – сообщили в Минтрансе.
Водителей просят руководствоваться новыми сигналами светофоров.
·Авто

Власти пытаются перераспределить транспортную нагрузку.
В Омске скорректировали работу трех светофоров на Лукашевича. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, изменения коснулись проезда через пересечения с улицами Дианова и Ватутина, с проспектом Комарова, а также участка около остановки «Заречная».
– Изменения в режимах работы светофорных объектов в первую очередь направлены на улучшение проезда отдельных направлений, нагрузка на которые значительно возросла из-за перераспределения транспортных средств, – сообщили в Минтрансе.
Водителей просят руководствоваться новыми сигналами светофоров.