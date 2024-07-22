Омск-Информ
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·Общество

В департаменте строительства оперативно отреагировали на информацию о выбоинах, образовавшихся на асфальте.

В департаменте строительства Омска отреагировали на материал «Омск-информа» о трещинах на асфальте, образовавшиеся на Ленинградском мосту. Сооружение торжественно открыли после реконструкции 12 июня, однако почти сразу вскрылись первые дефекты.

В ведомстве пояснили, что подрядчик за ночь заделал все выбоины.

– Сегодня ночью силами подрядчика проседание было ликвидировано, а покрытие восстановлено. Состояние тротуара на данном участке взято на контроль, – уточнили в ведомстве.

Работы по реставрации объекта выполняла компания «СтройТраст» Армяна Акопяна.

·Общество

В департаменте строительства оперативно отреагировали на информацию о выбоинах, образовавшихся на асфальте.

В департаменте строительства Омска отреагировали на материал «Омск-информа» о трещинах на асфальте, образовавшиеся на Ленинградском мосту. Сооружение торжественно открыли после реконструкции 12 июня, однако почти сразу вскрылись первые дефекты.

В ведомстве пояснили, что подрядчик за ночь заделал все выбоины.

– Сегодня ночью силами подрядчика проседание было ликвидировано, а покрытие восстановлено. Состояние тротуара на данном участке взято на контроль, – уточнили в ведомстве.

Работы по реставрации объекта выполняла компания «СтройТраст» Армяна Акопяна.