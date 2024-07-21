Председатель совета директоров клуба назвал цифру в 25 %. Она может вырасти, если проводить больше нехоккейных мероприятий.

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин дал первое интервью в этом качестве. Он рассказал о доле «G-Drive Арены», входящей в структуру клуба, в общих доходах ХК. Как оказалось, эта цифра невелика.

– Большая часть – это финансовая поддержка от спонсоров. Доля в общей сумме составляет порядка 25 %, включая выручку от matchday, продажи мерча, еды и напитков, – приводят слова Аверина «Ведомости». – При этом доходы от медиаправ составляют всего 0,5 %. Все понимают, что это мизерная цифра.

По словам Аверина, посещаемость арены за сезон 2023/24 превысила 600 000 человек. В эту цифру входят и все матчи «Авангарда», и более 40 нехоккейных мероприятий разного формата – от концерта Shaman и ледовых шоу до турнира по гимнастике и бизнес-конференций. Хотя бы раз на арене побывали уже 15 % жителей Омска. Средняя заполняемость в 97,4 %, проданы практически все выставленные на продажу ложи.

– У нас на каждом матче более 5000 кейтеринг-чеков – значит, почти каждый второй болельщик воспользовался точками общепита. Многие приходят заранее, чтобы пообщаться, послушать выступление музыкантов, – отметил Аверин.

Доход «G-Drive Арены» возможно увеличить за счет проведения дополнительных нехоккейных мероприятий.

– Здесь есть потенциал как в количестве зрителей, так и в выручке. Чтобы говорить о более существенном вкладе этой статьи в бюджет клуба, мероприятий должно быть кратно больше, – добавил председатель совета директоров «Авангарда».

Однако количество мероприятий зависит не от руководства клуба, здесь есть много других факторов.