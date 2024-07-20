На месте взрыва газа образовалась воронка глубиной почти метр. Огнем уничтожены жилые дома.

В Омске разбираются в обстоятельствах крупного пожара, произошедшего днем в субботу, 20 июля, в частном секторе Центрального округа. На улицах 18-я и 19-я Линии горели семь домов, при разборе завалов было обнаружено тело одного из пострадавших.

Пожар начался около 16 часов. Как сообщили в Следственном комитете, возгорание случилось во время устранения аварийной ситуации на газопроводе приехавшими по вызову работниками газовой службы. В прокуратуре уточнили, что произошло воспламенение газовой трубы. Это предварительная причина пожара, точную установят в ходе начавшейся проверки.

На кадрах с места происшествия видны обгоревший автомобиль газовой службы и огромная воронка в земле, глубина которой составляет около метра. Огненный столб над частным сектором был хорошо виден с Октябрьского моста и прилегающих улиц.

Огнем уничтожило несколько жилых домов и надворные постройки. Место пожара в буквальном смысле представляет собой пепелище. Мэр Омска Сергей Шелест уже пообещал помощь пострадавшим в результате пожара.

Скорее всего, по факту пожара будет возбуждено уголовное дело о проведении работ, не отвечающих требованиях безопасности.