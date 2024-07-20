Омск-Информ
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·Происшествия

По данным Следственного комитета, возгорание произошло, когда работники газовой службы устраняли аварию на газопроводе.

Следственный комитет назвал предварительную причину крупного пожара на улице 19-я Линия в частном секторе Центрального округа. Огнем были повреждены 7 индивидуальных домов.

– По предварительным данным, пожар произошел во время устранения аварийной ситуации на газопроводе приехавшими по вызову работниками газовой службы. Более подробно причины возгорания будут установлены в ходе проверки, – отметили в СКР.

Как уточнили в прокуратуре, на месте инцидента произошло воспламенение газовой трубы. В настоящее время там работают следователи и пожарные.  

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·Происшествия

По данным Следственного комитета, возгорание произошло, когда работники газовой службы устраняли аварию на газопроводе.

Следственный комитет назвал предварительную причину крупного пожара на улице 19-я Линия в частном секторе Центрального округа. Огнем были повреждены 7 индивидуальных домов.

– По предварительным данным, пожар произошел во время устранения аварийной ситуации на газопроводе приехавшими по вызову работниками газовой службы. Более подробно причины возгорания будут установлены в ходе проверки, – отметили в СКР.

Как уточнили в прокуратуре, на месте инцидента произошло воспламенение газовой трубы. В настоящее время там работают следователи и пожарные.  

1348