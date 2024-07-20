Омск-Информ
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·Происшествия

Тело одного пострадавшего было обнаружено во время тушения огня. Горели 6 частных домов.

В ходе тушения крупного пожара в частном секторе Омска было обнаружено тело одного из пострадавших, сообщили в Следственном комитете. Пожар произошел около 16 часов. В результате возгорания огнем были охвачены 6 частных домов, расположенных на улицах 18-я и 19-я Линии.

– Во время тушения огня было обнаружено тело одного пострадавшего, – говорится в сообщении. 

По предварительным данным, пожар произошел во время устранения аварийной ситуации на газопроводе приехавшими по вызову работниками газовой службы. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки. Сейчас на месте происшествия работают следователи.  

·Происшествия

Тело одного пострадавшего было обнаружено во время тушения огня. Горели 6 частных домов.

В ходе тушения крупного пожара в частном секторе Омска было обнаружено тело одного из пострадавших, сообщили в Следственном комитете. Пожар произошел около 16 часов. В результате возгорания огнем были охвачены 6 частных домов, расположенных на улицах 18-я и 19-я Линии.

– Во время тушения огня было обнаружено тело одного пострадавшего, – говорится в сообщении. 

По предварительным данным, пожар произошел во время устранения аварийной ситуации на газопроводе приехавшими по вызову работниками газовой службы. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки. Сейчас на месте происшествия работают следователи.  