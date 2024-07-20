Как заявил Сергей Шелест, все необходимые для помощи людям меры будут оперативно приняты.

Мэр Омска Сергей Шелест отреагировал на крупный пожар в частном секторе Центрального округа, в результате которого пострадали 6 домов и погиб человек.

Глава города дал поручение главе ЦАО Амангельды Мендубаеву и руководителю департамента общественной безопасности Константину Кнису лично выехать на место для оказания помощи.

– Все необходимые меры для помощи людям и ликвидации последствий инцидента будут оперативно приняты совместно с Главным управлением МЧС России по Омской области, – подчеркнул градоначальник.

По предварительным данным, пожар в частном секторе на улицах 18-я и 19-я Линии начался около 16 часов во время проведения работ на газопроводе. Как сообщили в прокуратуре, произошло воспламенение газовой трубы.