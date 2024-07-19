Двух мужчин признали виновными в браконьерстве и отправили в колонию.

Сегодня, 19 июля, суд вынес приговор двум жителям Тарского района. Их признали виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов, которые занесены в Красную книгу РФ.

Следствие и суд установили, что инцидент произошел 12 октября 2023 года на Иртыше в Тарском районе. Двое братье сплавлялись на лодке по течению и с помощью сплавной донной сети выловили 23 осетра и 174 стерляди.

Эта сеть является запрещенной для отлова. Сумма ущерба составила 11 млн 765 тыс рублей. Полицейские задержали браконьеров, а улов изъяли. Чтобы возместить ущерб, суд наложил арест на недвижимость обвиняемых.

Каждого из подсудимых приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчин взяли под стражу в зале суда.