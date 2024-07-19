Возобновляемые кредитные линии будут открыты в течение года.

Региональный Минфин готовится взять четыре кредита – два по 1 млрд рублей и еще два по 500 миллионов. Возобновляемые кредитные линии, которые будут действовать с сентября 2024 года по сентябрь 2025-го, требуются ведомству для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств региона.

Ставка по всем четырем кредитам составит около 17 % годовых, но может быть снижена в ходе торгов.

По состоянию на 1 июля 2024 года государственный долг Омской области составлял более 63 млрд рублей. Бюджетные кредиты составляют свыше 51 миллиарда.