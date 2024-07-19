«Омск-информ» собрал самые резонансные конфликты, связанные с отставками чиновников и представителей культурных учреждений.

Казалось бы, лето – время года, когда хочется только радоваться. Солнцу, если не идет дождь, морю, если есть возможность туда выбраться, клубнике, если нет аллергии. Ан нет: и в этот период случаются кризисы.

В том числе и в культуре. Скандалы в этой сфере происходят довольно часто, поскольку критерии оценки творчества довольно субъективны. Особенно, если ты не гений, а рядовой труженик.

Другое дело – работа чиновника. Помните, как в фильме у Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты»? Только что повышенный в должности герой Леонида Филатова проводит свое первое заседание в ранге начальника ведомства свободного времени и, глядя на хронометр на стене, изрекает: «А часы надо починить? Тут не часы стоят – тут время остановилось». Так или примерно так можно охарактеризовать самые нашумевшие «культскандалы» лета.

«Омск-информ» собрал ТОП-3 самых резонансных событий.

№ 1. Шеин: всех пересидел, но первым так и не стал

8 июля стало известно, что самый прочно обосновавшийся в кресле первого зама министра культуры Омской области Иван Шеин вдруг эту должность потерял. Его «освободили». И это при том, что Шеин далеко не пенсионер. Ему всего 63. И в ведомстве культуры он оттрубил полтора десятка лет. Помнится, когда Виктор Лапухин, глава Минкульта в бытность губернатором области Виктора Назарова, вновь переходил на работу в родной драмтеатр, перзама министра даже рассматривали как одного из кандидатов на министерский портфель. Шеин хранил тогда молчание и держал при ответе на этот вопрос многозначительное выражение лица.

Но не назначили. Он так и остался заведовать сельскими объектами культуры. Кстати, за все время своей деятельности в ведомстве Шеин с негативной стороны засветился лишь единожды. Старожилы помнят историю, когда вдруг выяснилось, что первый замминистра назначил свою дочь каким-то начальником в одном из подразделений подведомственного Минкульту учреждения. Но дальше якобы слива информации дело не пошло. Фамилия-то у дочки не его, как выяснилось. В общем, не изъеденный молью чиновничий мундир Иван Шеин ничем не запятнал. Правда, и вспомнить о том, что же он сделал для отрасли хорошего за 15 лет, не удалось. Так за что же его сняли? Казалось бы, он воплощал идеальный образ замминистра. Но оказалось, что есть и еще «идеальнее». На место Шеина пересадили другого зама Юрия Трофимова, Ольгу Акимову. Она в ведомстве отвечала за финансы. При этом ими же и будет далее заниматься.

А вот ее вакантную должность отдали семь лет отработавшей в должности руководителя омского «Исторического парка» Ольге Безродной. Она, кстати, и ранее работала специалистом в Минкульте под руководством Галины Беды. Последнюю пересадили на синекурную должность в театр «Арлекин».

Зато Безродную вернули. Никаких весомых достижений в должности директора музея она не продемонстрировала. Складывается впечателение, что за умение «не отсвечивать» ее и посадили обратно в Минкульт. Теперь у Юрия Трофимова в замах одни женщины. Можно предположить, что министр культуры побаивается конкуренции.

Что же касается дальнейшей судьбы Ивана Шеина, то есть слухи, что он уйдет к бывшему боссу в академическую драму. Пока они не нашли подтверждения. Но в нашем Минкульте своих не бросают. Вспомним, что библиотекой Пушкина тоже руководит бывший замглавы культурного ведомства, как и историческим архивом. Так что без работы Шеин не останется.

№ 2. Отложенное увольнение худрука Лицейского

В апреле стало известно, что департамент культуры города объявил конкурс на замещение еще не свободной должности художественного руководителя омского Лицейского театра. Действующему творческому лидеру Сергею Тимофееву скоро 70. Уже известно, что контракт с ним не продлили. Комментировать ситуацию человек, отдавший лицеистам много лет, не стал. Да и учредитель театра, департамент культуры, напустил тумана: комментировать ничего не будем – все поймете после завершения конкурса. Несомненно, Лицейский театр оказался в эпицентре некоего конфликта. На его директора была ранее написана анонимка, и, судя по данным, просочившимся в СМИ, присутствовали некие финансовые проблемы, которые решал депкульт. Скорее всего, Тимофеев не имел к этому скандалу никакого отношения.

Итоги конкурса на должность худрука, завершившегося в июне, говорят о том, что проводили его с одной целью – найти более молодого лидера. В итоге победили бывший ученик Сергея Тимофеева Алексей Осипов и режиссер, исповедующая более авангардный, чем лицеисты, театр, – Ольга Краскова. Пока решено оставить Тимофеева еще на год. Но это только оттянет изменения в театре, чтобы поставить командовать «молодого». Он уже заявил: «Не собираюсь покидать Омск».

№ 3. Как из филармонии «ушли» звуковика

У Ирины Лапшиной, директора Омской филармонии, появилась проблема. Сотрудники ее администрации неправомерно уволили специалиста по звуку. Так решил суд, куда обратился обиженный. История эта началась еще зимой, сразу после Нового года. Прилежно отработав все утренники, звукорежиссер решил взять перерыв в работе. И накопившиеся отгулы пришлись как нельзя кстати.

Но начальник его подразделения настоятельно посоветовал: «Возьми отпуск». Тот так и сделал. А дальше запустилась череда любопытных событий. На следующий день его отпуск превратился в невыход на работу. И все договоренности были напрочь забыты. Звуковик и его работодатели еще некоторое время препирались, пока наконец работника филармонии не уволили в марте по статье.

Сотрудник не работал до 17 июня – суд восстановил его в правах и обязал филармонию выплатить ему 270 тысяч рублей. Это зарплата за период простоя и моральный ущерб. В филармонии, по словам восстановленного звукорежиссера, продолжают его притеснять и к решению суда относятся без должного уважения.

Вероятный исход этого дела: звукорежиссера все-таки, скорее всего, попросят забрать трудовую книжку или подставят под увольнение. Не очень понятно, зачем филармонии было превращать обычный рабочий момент в скандал и не расстаться с сотрудником по-хорошему.

Все эти описанные выше «культурные» скандалы только верхушка айсберга. «Культурные» страсти порой бурлят похлеще политических и бизнес-интриг, поскольку это живая, очень эмоциональная и постоянно меняющаяся среда. О других культконфликтах «Омск-информ» обещает рассказать своим читателям в других материалах. Как говорится, это совсем другая история.