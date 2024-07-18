Такие данные обнародовал Рособрнадзор.

В Рособрнадзоре озвучили результаты пересдачи ЕГЭ по всей стране в дополнительные дни 4–5 июля. По данным ведомства, приняли участие 105 009 выпускников из подавших заявления 113,5 тысячи. Явка составила 94 % .

10 из 10 заявленных пересдавали китайский язык. Наибольший процент явки на пересдачу по информатике – 96,86 %, профильной математике – 94,95 % и обществознанию – 94,70 %.

Если брать всех участников, то 73 % сдававших повысили свой балл и у 9 % результат не изменился. А остальные 18 % ухудшили свои прежние показатели. Подавляющее большинство из тех, кто ухудшил свой результат, – это участники, которые не преодолели минимальный порог и в предыдущие периоды.

Из 105 тысяч фактически пересдававших 51 % (54 970) – участники, которые пересдавали предметы, по которым ранее не преодолели минимальный порог. Из них 47 % (25 877) успешно пересдали. Наибольший процент таких участников – по физике (83 % от количества сдававших данный предмет), литературе (75 %), истории (72 %) и профильной математике (67 %).

В целом по стране средний тестовый балл также улучшен на 2,23 балла по информатике, на 0,84 балла по химии, на 0,46 балла по профильной математике, на 0,43 балла по обществознанию. Заявилось на пересдачу с баллами от 91 до 100 – 90 человек, 1 141 человек, набравшие от 81 до 90 баллов.

Все экзамены прошли в штатном режиме. За исключением 5 июля, когда в Севастополе в двух пунктах проведения пересдачи экзаменов сработала воздушная тревога. За нарушения порядка были удалены 115 человек, в основном за телефоны и справочные материалы, шпаргалки.