Омск-Информ
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·Общество

Действовать он начнет с нового года.
Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал постановление о величине прожиточного минимума в 2025 году. С 1 января в расчете на душу населения он составит 15 428 рублей:
  • для трудоспособного населения – 16 816 рублей;
  • для пенсионеров – 13 268 рублей;
  • для детей – 14 965 рублей.
Отметим, что по сравнению с текущим годом прожиточный минимум станет больше на 1705 рублей. Для трудоспособного населения он поднимется на 1858 рублей, для пенсионеров – на 1466 рублей; для детей – на 796 рублей.
·Общество

Действовать он начнет с нового года.
Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал постановление о величине прожиточного минимума в 2025 году. С 1 января в расчете на душу населения он составит 15 428 рублей:
  • для трудоспособного населения – 16 816 рублей;
  • для пенсионеров – 13 268 рублей;
  • для детей – 14 965 рублей.
Отметим, что по сравнению с текущим годом прожиточный минимум станет больше на 1705 рублей. Для трудоспособного населения он поднимется на 1858 рублей, для пенсионеров – на 1466 рублей; для детей – на 796 рублей.