Он увеличится для всех групп населения, но больше всего для трудоспособных граждан.

Он увеличится для всех групп населения, но больше всего для трудоспособных граждан.

Правительство Омской области подготовило проект постановления о величине прожиточного минимума на 2025 год. Как сообщает «СуперОмск», планируется, что в расчете на душу населения он составит 15 428 рублей:

для трудоспособного населения – 16 816 рублей;

для пенсионеров – 13 268 рублей;

для детей – 14 965 рублей.

Отметим, что прожиточный минимум в этом году на 1 705 рублей меньше. В следующем году для трудоспособного населения он поднимется на 1 858 рублей, для пенсионеров – на 1 466 рублей; для детей – на 796 рублей.