Мужчина заплатит штраф за нарушение спокойствия других пассажиров.

Сотрудники транспортной полиции составили протокол на 37-летнего омича. Его сняли с поезда и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство в поезде сообщением Новокузнецк – Санкт-Петербург.

Основанием для административного дела стало то, что мужчина оскорблял других пассажиров и проводника и на требование прекратить не реагировал. Что было причиной такого поведения мужчины, не сообщается.

В транспортной полиции напоминают, пассажира, который нарушает правила и мешает другим, могут снять с поезда. При этом деньги за билет никто возвращать не будет.