Если в 2014 году видеонаблюдение проводилось в 40 % аудиторий, то сегодня им охвачены все пункты проведения единого госэкзамена.

«Ростелеком» подвел предварительные итоги работы системы видеонаблюдения и видеоаналитики за единым госэкзаменом. Основной период сдачи ЕГЭ завершился 5 июля, сейчас выпускники школ подают документы в средние и высшие учебные заведения.

Как сообщили в компании, в этом году бесперебойную онлайн-трансляцию на портале видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ» обеспечивали более 131 тыс. камер, установленных «Ростелекомом» по всей России.

– Впервые мы организовали видеонаблюдение при проведении ЕГЭ в 2014 году: тогда оно проводилось в 40 % аудиторий, сейчас уже 100 % помещений оборудованы системой видеонаблюдения. С тех пор наши умные камеры ежегодно помогают контролировать проведение итоговой аттестации школьников, обеспечивая прозрачность процедуры и равные условия для всех участников, – говорит старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков. – За это время мы значительно усовершенствовали как саму систему, так и ее защиту от внешних воздействий, модернизировали оборудование, внедрили новые решения и технологии.

Представитель оператора заявил, что экзаменационная кампания – 2024 прошла без серьезных технических сбоев.

– Наша система организована на высоком уровне и работает как часы, обеспечивая беспристрастный контроль и открывая выпускникам дорогу к успешному будущему, – подчеркнул Ермаков.

Для организации ЕГЭ в 2024 году было задействовано 5963 пункта проведения экзаменов в 88 субъектах РФ и 77 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей в 54 странах мира. В каждом помещении «Ростелеком» установил не менее двух современных IP-камер.

Система видеонаблюдения также была смонтирована в 2126 аудиториях региональных центров обработки информации, где проводилась обработка экзаменационных материалов и работали эксперты предметных и апелляционных комиссий. Охват помещений видеонаблюдением составил 100 %, что позволило гарантировать объективность и максимальную прозрачность процесса сдачи экзаменов.

С 2020 года видеопотоки из аудиторий, где проводятся экзамены, обрабатывает искусственный интеллект. Он выявляет нарушения, значительно облегчая работу наблюдателей. Система настроена на обнаружение подозрительного поведения участников экзамена: использования запрещенных предметов (средств связи и шпаргалок) и выноса контрольно-измерительных материалов. В дни проведения экзаменов машинное зрение просматривало онлайн-видеопоток из 270 аудиторий, а в офлайне – архивные видео из тысячи аудиторий в день. В этом году доля выявленных искусственным интеллектом нарушений увеличилась в два раза. Система продолжит проверять возможные нарушения и в дополнительный период экзаменов.

Для пользователей портала «Смотри ЕГЭ» была организована бесплатная горячая линия с номером 8 800, ее работа продлится до 31 октября 2024 года. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании консультировали сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ. Сервисную поддержку портала «Смотри ЕГЭ» обеспечивал «Ростелеком Контакт-центр». В этом году операторы обработали около 9 тыс. обращений, время ответа на звонки составляет считаные секунды.

– Сдача главных экзаменов – серьезная нагрузка как для школьников, так и для их родителей. Поэтому наши операторы с большой ответственностью подходят к участию в этом федеральном проекте, – отмечает генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев. – Колоссальный опыт в сопровождении государственных экзаменов доказывает профессионализм сотрудников. Тем не менее каждый год для операторов, задействованных на горячей линии, готовятся актуализированные инструкции, чтобы при оказании услуг следовать новым рекомендациям. Также для работы с обращениями настраиваются специальные сценарии, которые автоматизируют операции и повышают доступность линии.

Каждый год «Ростелеком» показывает себя надежным партнером в проведении ЕГЭ. Компания намерена и дальше совершенствовать свои технологии, чтобы проведение экзамена было максимально прозрачным для всех участников.

ЕГЭПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388. Реклама