Они будут курсировать по Левобережью и соединят новые микрорайоны с различными частями Омска.

В конце 2024 года либо в начале следующего в Омске будут запущены три новых троллейбусных маршрута, сообщил глава города Сергей Шелест. Для этого на Левобережье реализуется крупный инфраструктурный проект, включающий реконструкцию бульвара Архитекторов, строительство новых тяговых подстанций, прокладку контактной сети и реконструкцию депо на улице Ватутина. Обслуживать новые маршруты будут 40 троллейбусов, закупленных в прошлом году. Они уже курсируют по лицам города.

– Комплекс проведенных работ позволит нам в конце текущего – начале следующего года запустить новые троллейбусные маршруты, которые существенно улучшат транспортное обслуживание Левобережья и не только, – сказал мэр в ходе отчета перед депутатами Омского горсовета.

Новые маршруты № 5, 7 и 10 свяжут строящиеся микрорайоны Зеленая Река (улица Волгоградская) и Кварталы Драверта (улица Крупской) с различными частями города – городком Нефтяников, улицей 10 лет Октября и ж/д вокзалом. На эти цели город получил инфраструктурный кредит в размере 3,9 млрд рублей. Половина этой суммы ушла на реконструкцию бульвара Архитекторов. Дорогу расширят до 4–6 полос и пустят по ней троллейбусы. Работы планируется завершить к концу года.