Осадки продолжатся и сегодня, так что дорожники готовят спецтехнику для ликвидации потопа.

После очередного ливня, обрушившего на Омск вчера ближе к вечеру, дорожные службы Управления дорожного хозяйства и благоустройства откачали с улиц города 230 кубометров воды. Работы продолжатся сегодня, сообщили в мэрии.

– Синоптики снова прогнозируют возможные осадки во второй половине дня. В связи с этим дорожные службы готовят необходимую технику, проводят осмотр ливневых канализаций и при необходимости дополнительно чистят их от скопившегося мусора, чтобы минимизировать возможные накопления воды на проезжей части. К работе готова вся необходимая спецтехника, – отметили в городской администрации.

Мощный ливень ожидается сегодня в период с 15 до 18 часов. По прогнозу, выпадет до 5 мм осадков. Это примерно столько же, как накануне.