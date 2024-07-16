Омичи могут отдать свой голос на портале «Госуслуги».

В Омске создали фирменный стиль для кампании «Омск – культурная столица России». Логотип представлен в нежных розово-голубых цветах с изображением основных культурных символов города. Жители могут поддержать Омск в голосовании на портале «Госуслуги» по ссылке.

Отметим, что конкурс «Культурная столица года» впервые прошел в прошлом году. Теперь эксперты каждый год выбирают один из городов и присуждают ему почетное звание.

В конкурсе могут принять участие города с населением не менее 200 тыс. человек. В этом году между собой соревнуются 26 городов. При этом Москва и Санкт-Петербург не являются активными участниками, а занимают пост соорганизаторов и экспертов.