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·Общество

Для этого нужно воспользоваться сервисом «Поиск по архивам».
В «Поиске по архивам» от «Яндекса» появились данные из метрических книг исторического архива Омской области. Теперь жители региона могут искать с помощью этого сервиса информацию о своих предках.
На сервисе уже сейчас доступно 400 дел с метрическими книгами. Это почти 300 тыс. рукописных листов. Самая ранняя запись датируется 1722 годом. В ближайшие недели в «Поиске по архивам» появятся еще более 1000 дел.
Метрические книги – аналог актов современного загса: в них в Российской империи делали записи о рождении, заключении брака и т. д. Их рукописный текст считывают и преобразуют в печатный нейросети.
1446
·Общество

Для этого нужно воспользоваться сервисом «Поиск по архивам».
В «Поиске по архивам» от «Яндекса» появились данные из метрических книг исторического архива Омской области. Теперь жители региона могут искать с помощью этого сервиса информацию о своих предках.
На сервисе уже сейчас доступно 400 дел с метрическими книгами. Это почти 300 тыс. рукописных листов. Самая ранняя запись датируется 1722 годом. В ближайшие недели в «Поиске по архивам» появятся еще более 1000 дел.
Метрические книги – аналог актов современного загса: в них в Российской империи делали записи о рождении, заключении брака и т. д. Их рукописный текст считывают и преобразуют в печатный нейросети.
1446