Омичам расскажут, как искать родственников по ДНК-тесту

Международная родоведческая конференция стартует в эти выходные в Омске.

8–9 ноября в Омске состоится Международная родоведческая конференция, на которой своей методикой поиска предков поделятся жители пяти стран – России, Казахстана, Беларуси, Польши, Германии.

60 участников расскажут свои истории, к тому же к работе форума привлечены специалисты – генеалоги, архивисты, историки, краеведы. Работают в областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Красный Путь, д. 11) оба дня с 10:00 до 18:00 часов.

Пленарное заседание начнется с дискуссии «Современные методики поиска предков», будут представлены современные технологии АИС и «Яндекс-архива», которыми сегодня удобно пользоваться при поиске предков через интернет в Омской области. Одна из горячих тем – ДНК-исследование как источник поиска новых родственных связей. Также расскажут о розыске потомков героев Великой Отечественной войны, поднятых поисковыми отрядами на местах сражений, составлении семейного архива, использовании искусственного интеллекта, взаимодействии с краеведческими музеями, архивами и т. д. Программа конференции доступна по ссылке. К тому же все подробности об участниках публикуются в группе Омского отделения Уральского историко-родословного общества.

Во время работы конференции будет организована выставка родословных книг, картин, представлен фотопроект Марии Моисеевой «Мы – часть рода» (0+), выставка «Моя семейная реликвия». В перерывах можно принять участие в интерактивной программе и выиграть ценные призы. Организаторы просят зарегистрироваться на мероприятие.