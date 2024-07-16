Прежние руководители этой компании в июне провели четыре ночи в столичном изоляторе.

В компании «Кедр», известной вырубкой деревьев и строительством торгового комплекса в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ, сменилось руководство. Новым директором организации стал экс-депутат Омского горсовета Олег Афанасьев. Он также является руководителем «Омских кабельных сетей». Обе компании связывают с самым богатым депутатом Заксобрания Омской области Дмитрием Павловым.

В начале июня в Омске были задержаны Павлов, тогдашний руководитель «Кедра» Игорь Толчев и прежний директор компании, вице-спикер горсовета Дмитрий Сахань. Всех троих этапировали в Москву по делу о мошенничестве с землями парка имени 30-летия ВЛКСМ. Депутаты и предприниматель провели в столичном изоляторе временного содержания четыре ночи, после чего уголовное дело было закрыто, и все трое освобождены в зале суда.

После этого прокуратура обратилась в суд с исками об истребовании земель в парке. Судя по всему, организационные изменения в ООО «Кедр» обусловлены именно событиями последних полутора месяцев.