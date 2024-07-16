С января жители сел и деревень Омской области проговорили более 42 млн минут. В сумме это около 80 лет.

Компания «Ростелеком» подготовила рейтинг самых интернет-прокачанных сел и деревень Омской области, в которых появились базовые станции мобильной связи в рамках реализации второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства.

Как пояснил директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин, для этого специалисты компании провели анализ и зафиксировали трафик потребления в малых населенных пунктах региона.

– С января пользователи проговорили по телефону более 42 миллионов минут. В сумме их разговор длился бы почти 80 лет. Не менее активно сельчане пользовались мобильным интернетом и скачали почти четыре миллиона гигабайт данных за полгода, – отметил Серобабин.

В топ-3 по голосовому трафику за полгода вошли поселок Борки Усть-Ишимского района (более 970 000 минут), деревни Кудук-Чилик Азовского немецкого национального района (свыше 940 000 минут) и Самаринка Кормиловского района (почти 935 000 минут). Первые два населенных пункта также оказались в тройке самых интернет-прокачанных: третье и второе место соответственно. Лидером в этом рейтинге стала деревня Тайчи Тевризского района (больше 107 000 ГБ).

– С момента старта проекта по устранению цифрового неравенства «Ростелеком» построил в нашем регионе 102 базовые станции, – говорит заместитель председателя правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов. – Вышки установили в деревнях и селах с населением от 150 до 500 человек. Благодаря этому проекту более 42 тысяч жителей малых и отдаленных населенных пунктов получили доступ к цифровым услугам.

Проект по устранению цифрового неравенства реализуется компанией «Ростелеком» по соглашению с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Каждый год Минцифры России на портале госуслуг проводит открытое голосование, по результатам которого формируется план строительства мобильных вышек в каждом регионе. Населенные пункты, за которые проголосовало наибольшее количество жителей, будут включены в программу следующего года.