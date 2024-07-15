Региональный ЗАГС сообщил статистику по самым популярным и редким именам для младенцев.
Омский ЗАГС назвал самые необычные имена, которыми омичи называли своих детей, сообщает Ngs55. Так, самыми редкими именами для мальчиков стали Закир, Клементий, Нодари, Темирбулат и Медет. Что касается имен для девочек, то самыми необычными стали Акулина, Агнесса, Лияна, Аруна и Тахмина.
Многие омичи, наоборот, стараются выбирать для ребенка более привычное имя. С начала 2024 года в регионе родилось 170 Софий и 164 Анны. 170 мальчиков назвали Артемами, столько же получили имя Михаил. Также в Омской области являются популярными имена Максим, Тимофей, Александр, Варвара, Ева и Василиса.