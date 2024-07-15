Он собирал деньги на оружие и собирался сам стать боевиком.

Сотрудники ФСБ задержали в Омске пособника террористов. Как сообщили в ведомстве, выходец из ЦАР сговорился с таким же иностранцем, который жил в Новосибирске. Они связались с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад»* и организовали сбор денег на оружие для боевиков.

Мужчины также изучали в интернете способы изготовления снайперских винтовок и минно-взрывное дело. В дальнейшем они планировали уехать из России и вступить в ряды исламских террористов.

На мужчин завели уголовное дело. Жителя Омска поместили под стражу на время следстивия.

* Организация признана террористической на территории России.