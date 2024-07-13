На такой вывод наталкивают данные, приведенные аналитиками Росстата.

Официально не состоящие в браке омички рожают детей, будучи в более зрелом возрасте – когда уже за 30. Об этом свидетельствует данные Росстата за 2023 год.

К примеру, в возрасте от 30 до 34 лет счастье материнства испытала 781 женщина. Достаточно много мам и в более старшей возрастной категории, от 35 до 39 лет – таких набралось 719. Впрочем, если вы подумали, что это предел, то нет: на столь ответственный шаг решаются и более взрослые дамы, которым от 40 до 44 лет – их 190.

Есть, конечно, женщины, рожающие в более подходящие для этого годы, от 25 до 29 лет, и их тоже немало – 658. Хватает и таких, кто произвел потомство до совершеннолетия или вскоре после него, – 310 барышень от 15 до 19 лет. Ну а тех, кто решил подарить миру новую жизнь в чересчур зрелом или слишком юном возрасте, можно пересчитать по пальцам: от 45 до 49 – 4 женщины, от 50 до 54 – 1, до 14 лет – 5.