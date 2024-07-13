Управление дорожного хозяйства и благоустройства и региональный оператор «Магнит» должны составить грамотный график своих работ.

Мэр Омска Сергей Шелест и руководитель регионального оператора по вывозу мусора «Магнит» Карен Егоян выехали по нескольким адресам, чтобы увидеть, в каком состоянии находятся городские мусорные площадки. Как отметил Шелест, ему поступают жалобы от омичей на скопление мусора и его несвоевременный вывоз.

В одном из пунктов маршрута, по улице Избышева, проверяющих встретила заваленная контейнерная площадка. Запах здесь, учитывая жару, стоял, мягко говоря, неприятный. Регоператор ссылался на смену возчика, нехватку водителей и прочие объективные факторы. В частности, на местных жителей, которые приносят на свалку также колеса и ветки.

Но даже невзирая на это проблему нужно решать.

– Согласен, колеса и ветки – это другая история, но, если бы изначально регоператор вовремя опустошал контейнеры, бригадам УДХБ было бы проще работать на подборе неликвидного мусора. На сегодня эта схема полностью сломана. Дал поручение отладить процесс: ООО «Магнит» откладывает в сторону свои жалобы на жизнь и совместно с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства составляет такой график, по которому их работа была бы синхронизирована, – заявил Шелест.

Процесс будет контролировать первый вице-мэр Евгений Фомин. До Дня города переполненные мусорные площадки нужно будет привести в приличный вид и впоследствии поддерживать их в таком состоянии.